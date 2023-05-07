Бускетс официально выступит с заявлением о своем будущем после победы в Ла Лиге

Хавбек Барселоны Серхио Бускетс выступит с заявлением о своем будущем после победы клуба в Ла Лиге. Об этом сообщает издание As.

Каталонцы предложили 34-летнему испанцу контракт на год, однако в команде никто не знает, какое решение примет футболист.

Кроме того, у Бускетса есть два предложения - от Интер Майами и одного из клубов Саудовской Аравии.

Отметим, опорный полузащитник планирует выступить с заявлением о своем будущем после того, как Барселона оформит чемпионство в Ла Лиге.

В текущем сезоне на счету испанца четыре ассиста в 27 матчах местного чемпионата.

Ранее сообщалось, что возвращение Месси в Барселону решит судьбу ветерана клуба.