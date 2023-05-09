iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Полузащитник Реала: Роналду - уникален. Он наиболее универсальный игрок в истории

Тони Кроос поделился мыслями об игре с португальцем.
Сегодня, 18:27
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Хавбек мадридского Реала Тони Кроос высказался о периоде игры вместе с Криштиану Роналду.

По словам игрока, португальский нападающий является самым универсальным игроком в истории футбола.

Читай также: Нет победы - нет фото: Роналду оттолкнул сотрудника Аль-Халиджа, который хотел сделать селфи

"Криштиану был свободен в своем передвижении по полю и всегда отплачивал нам голами. Взаимодействие было правильным. Роналду... Он уникален. Непревзойденный.

Он самый универсальный игрок в истории - забивает левой, правой, головой. Роналду стремился к своим голам всем сердцем. Он одержим", - сказал Кроос.

Напомним, немец выступал вместе с Криштиану с 2014 по 2018 год. За это время Реал успел завоевать три ЛЧ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Реал Мадрид

Статьи по теме

Реал - Манчестер Сити: смотреть онлайн трансляцию матча 09.05.2023 1/2 финала Лиги чемпионов Реал - Манчестер Сити: смотреть онлайн трансляцию матча 09.05.2023 1/2 финала Лиги чемпионов
Бавария навяжет Реалу борьбу за хавбека РБ Лейпцига Бавария навяжет Реалу борьбу за хавбека РБ Лейпцига
Основной защитник Манчестер Сити не сыграет против Реала из-за травмы Основной защитник Манчестер Сити не сыграет против Реала из-за травмы
Родри - о матче с Реалом: Манчестер Сити жаждет реванша Родри - о матче с Реалом: Манчестер Сити жаждет реванша
Помочь журналистам

Видео

Брайтон - Эвертон 1:5 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Брайтон - Эвертон 1:5 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой мира, Свитолина вошла в топ-600
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель нанес поражение Селби и взял первый чемпионский титул
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов21:54
Реал - Манчестер Сити: смотреть онлайн трансляцию матча 09.05.2023 1/2 финала Лиги чемпионов
Европа21:53
Супруга легенды Баварии объявила о рождении ребенка
Европа21:50
Интер готов летом расстаться со своим основным голкипером
Европа21:26
Челси может подписать Мане
Европа21:21
Бавария навяжет Реалу борьбу за хавбека РБ Лейпцига
Теннис20:56
Ангелина Калинина сыграет с представительницей страны-террориста
Европа20:50
Стала известна судьба Бускетса в Барселоне
Европа20:29
Гвардиола стал лучшим тренером 21 века по версии авторитетного британского журнала
20:22
Манчестер Юнайтед готов выложить солидную сумму за форварда Бенфики
Бокс19:55
Бокс: расписание боев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK