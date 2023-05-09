Полузащитник Реала: Роналду - уникален. Он наиболее универсальный игрок в истории

Хавбек мадридского Реала Тони Кроос высказался о периоде игры вместе с Криштиану Роналду.

По словам игрока, португальский нападающий является самым универсальным игроком в истории футбола.

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"Криштиану был свободен в своем передвижении по полю и всегда отплачивал нам голами. Взаимодействие было правильным. Роналду... Он уникален. Непревзойденный.

Он самый универсальный игрок в истории - забивает левой, правой, головой. Роналду стремился к своим голам всем сердцем. Он одержим", - сказал Кроос.

Напомним, немец выступал вместе с Криштиану с 2014 по 2018 год. За это время Реал успел завоевать три ЛЧ.