Стала известна судьба Бускетса в Барселоне

Капитан и полузащитник Барселоны Серхио Бускетс принял решение покинуть клуб. Об этом сообщает журналист Marca Луис Рохо.

Стороны были близки к продлению соглашения, но все изменилось после того, как Аль-Хилаль предложил Бускетсу и Альбе контракты с втрое большей зарплатой, чем в Барселоне.

Вероятно, уход испанца связан с приходом Лионеля Месси в клуб из Арабских Эмиратов.

В текущем сезоне на счету 34-летнего хавбека четыре ассиста в 27 матчах местного чемпионата.

Ранее сообщалось, что Бускетс официально выступит с заявлением о своем будущем после победы в Ла Лиге.