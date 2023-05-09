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Стала известна судьба Бускетса в Барселоне

Испанец готовится к уходу.
Сегодня, 20:50
Серхио Бускетс / Getty Images
Серхио Бускетс / Getty Images

Капитан и полузащитник Барселоны Серхио Бускетс принял решение покинуть клуб. Об этом сообщает журналист Marca Луис Рохо.

Стороны были близки к продлению соглашения, но все изменилось после того, как Аль-Хилаль предложил Бускетсу и Альбе контракты с втрое большей зарплатой, чем в Барселоне.

Вероятно, уход испанца связан с приходом Лионеля Месси в клуб из Арабских Эмиратов.

В текущем сезоне на счету 34-летнего хавбека четыре ассиста в 27 матчах местного чемпионата.

Ранее сообщалось, что Бускетс официально выступит с заявлением о своем будущем после победы в Ла Лиге.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Серхио Бускетс

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