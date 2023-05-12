Тренер Вест Хэма подтвердил возможный уход Райса
Райс, вероятно, сменит летом команду.
Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес высказался о возможном уходе хавбека клуба Деклана Райса.
"Мы надеемся, что Деклан останется.
Мы бы хотели, что бы он продолжал быть игроком Вест Хэма, но и понимаем, что ситуация может быть другой. Это один из сценариев.
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Наши планы состоят в том, что Деклан играл за Вест Хэм, но мы также полностью понимаем о существующих хороших шансах, что он не останется с нами", – сказал Мойес в интервью BBC.
В текущем сезоне на счету 24-летнего англичанина три гола и два ассиста в 34 матчах АПЛ.