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Тренер Вест Хэма подтвердил возможный уход Райса

Райс, вероятно, сменит летом команду.
Сегодня, 20:25
Деклан Райс / Getty Images
Деклан Райс / Getty Images

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес высказался о возможном уходе хавбека клуба Деклана Райса.

"Мы надеемся, что Деклан останется. 

Мы бы хотели, что бы он продолжал быть игроком Вест Хэма, но и понимаем, что ситуация может быть другой. Это один из сценариев.

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Наши планы состоят в том, что Деклан играл за Вест Хэм, но мы также полностью понимаем о существующих хороших шансах, что он не останется с нами", – сказал Мойес в интервью BBC.

В текущем сезоне на счету 24-летнего англичанина три гола и два ассиста в 34 матчах АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вест Хэм Деклан Райс

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