Бернарду Силва: Роналду говорил, что заслуживает больше Золотых мячей

Хавбек Манчестер Сити Бернарду Силва рассказал об отношении форварда Ан-Насра Криштиану Роналду к Золотому мячу.

"Три футболиста из Португалии выигрывали Золотой мяч. Но не могу отдать предпочтение ни одному из них.

Первым это сделал Эйсебио, первый из тех, кто добился этого, и он из Бенфики, моего родного клуба. Затем Луиш Фигу выиграл Золотой мяч. После этого Криштиану Роналду – наш капитан в сборной Португалии.

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Иногда в сборной он говорил нам, что, по его мнению, он заслуживает больше Золотых мячей, когда он не выигрывал приз.

Криштиану любит всегда быть на вершине. Он очень конкурентоспособен. Конечно, он всегда недоволен, когда не побеждает", – сказал Силва в интервью France Football.

Напомним, Роналду имеет в своем активе пять Золотых мячей. Португалец получал награду в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.