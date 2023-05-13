Хави - о Бускетсе: Мы теряем лучшего центрального хавбека в истории Барселоны
Испанский специалист жалеет об уходе подопечного.
Главный тренер Барселоны Хави высказался о хавбеке клуба Серхио Бускетсе.
"Бускетс – самый умный игрок, которого я когда-либо видел или с которым играл. Он гений.
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Мы теряем лучшего центрального полузащитника в нашей истории. Серхио выкладывался по полной во всем, что делал на поле и за его пределами", – сказал Хави в интервью журналисту Фабрицио Романо.
Напомним, Бускетс является воспитанником академии Барселоны. За первую команду он дебютировал в 2008 году. За это время он восемь раз выиграл чемпионат Испании, по семь раз - Кубок и Суперкубок страны, по три раза - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.