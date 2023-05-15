Хавбек Вулверхэмптона согласовал контракт с Барселоной

Рубен Невеш согласовал условия личного контракта с Барселоной, утверждает Фабрицио Романо.

Однако не факт, что этот трансфер состоится, ведь каталонцы имеют другие цели на трансферном рынке, например, Мартина Субименди.

При этом португалец готов подождать окончательного решения Барселоны, ведь он хотел бы поиграть в Лиге чемпионов.

К тому же "волки" не собираются просто так отпускать полузащитника, ожидается, что клуб затребует около 50 млн евро. И они не заинтересованы в меньших предложениях или обменах.

Однако руководство клуба понимает, что удерживать Невеша до конца контракта не имеет смысла, а потому, в целом, открыто для переговоров.

Напомним, что 14 мая Барселона официально стала чемпионом Испании.