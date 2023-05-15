Ньюкасл планирует усилиться дорогостоящим хавбеком Лейпцига
"Быки" требуют за Собослаи 70 млн евро.
Ньюкасл следит за ситуацией вокруг хавбека РБ Лейпциг Доминика Собослаи, пишет Sky Sport .
"Сороки" отправляли скаутов просмотреть венгра на матче против Вердера, в нем Доминик отличился забитым голом.
Эдди Хау очень хочет заполучить сильного атакующего полузащитника, потому клуб определил Собослаи, как одну из приоритетных целей на лето.
Главная сложность заключается в том, что и немецкий не клуб не желает расставаться с игроком. А потому они запросят за хавбека 70 млн евро, прописанные в его контракте.
Ранее сообщалось, что Ньюкасл может приобрести другого игрока немецкого чемпионата Мусу Диаби.