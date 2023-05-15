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Ньюкасл планирует усилиться дорогостоящим хавбеком Лейпцига

"Быки" требуют за Собослаи 70 млн евро.
Вчера, 21:58
Доминик Собослаи / Getty Images
Доминик Собослаи / Getty Images

Ньюкасл следит за ситуацией вокруг хавбека РБ Лейпциг Доминика Собослаи, пишет Sky Sport .

"Сороки" отправляли скаутов просмотреть венгра на матче против Вердера, в нем Доминик отличился забитым голом.

Эдди Хау очень хочет заполучить сильного атакующего полузащитника, потому клуб определил Собослаи, как одну из приоритетных целей на лето.

Главная сложность заключается в том, что и немецкий не клуб не желает расставаться с игроком. А потому они запросят за хавбека 70 млн евро, прописанные в его контракте.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл может приобрести другого игрока немецкого чемпионата Мусу Диаби.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл Доминик Собослаи

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