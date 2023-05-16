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Фил Джонс летом покинет Манчестер Юнайтед

Клубная легенда уйдет из родной команды.
Сегодня, 19:19
Фил Джонс / Getty Images
Фил Джонс / Getty Images

Защитник Манчестер Юнайтед Фил Джонс летом покинет клуб. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Манкунианцы не будут продлевать контракт с 31-летним англичанином. Футболист покинет команду в качестве свободного агента.

Напомним, Джонс выступал за Манчестер Юнайтед с 2011 года, выиграв за это время шесть трофеев. Кроме того защитник сыграл 229 матчей, в которых забил 6 голов, отдал 10 ассистов.

В нынешнем сезоне англичанин не провел ни одного матча, про этом он выходил на поле 2 мая 2022 года.

Ранее сообщалось, что полузащитник Манчестер Юнайтед пропустит остаток сезона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Фил Джонс

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