Фил Джонс летом покинет Манчестер Юнайтед
Клубная легенда уйдет из родной команды.
Защитник Манчестер Юнайтед Фил Джонс летом покинет клуб. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Манкунианцы не будут продлевать контракт с 31-летним англичанином. Футболист покинет команду в качестве свободного агента.
Напомним, Джонс выступал за Манчестер Юнайтед с 2011 года, выиграв за это время шесть трофеев. Кроме того защитник сыграл 229 матчей, в которых забил 6 голов, отдал 10 ассистов.
В нынешнем сезоне англичанин не провел ни одного матча, про этом он выходил на поле 2 мая 2022 года.
Ранее сообщалось, что полузащитник Манчестер Юнайтед пропустит остаток сезона.