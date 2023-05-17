Атлетико предложили подписать одного из лидеров Боруссии Дортмунд

Универсальный защитник Боруссии Дортмунд Рафаэл Геррейру может перейти в Атлетико. Об этом сообщает издание As.

29-летнего португальца предложили мадридскому клубу. Также на футболиста претендует ряд команд из Италии.

Напомним, уже первого июля Геррейру станет свободным агентом и покинет стан "шмелей". Игрок отказался от продления контракта.

В текущем сезоне на счету португальца 3 гола и 12 ассистов в 25 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Атлетико опасается, что Челси не выкупит Фелиша.