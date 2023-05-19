"Я сделал все, что мог": открытое письмо Джонса фанатам Манчестер Юнайтед

По окончанию сезона-2022/23 Фил Джонс завершит свою 12-летнюю карьеру в Манчестер Юнайтед.

Манкунианцы на своем официальном сайте опубликовали открытое письмо центрбека фанатам клуба, в котором он рассказал свою историю.

"Уходить из клуба всегда тяжело. Я уже делал это с «Блэкберн Роверс», много лет назад, когда мне было всего 19 лет, но я никогда не мог представить, что за этим последует".

"Мое время в Юнайтед было не чем иным, как невероятным. Когда я решил покинуть Блэкберн, я хотел проявить себя еще больше. Я представлял клуб своего детства и жил мечтой, но я отчаянно хотел показать всем, на что я способен на самом высоком уровне".

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"Во мне был этот голод, и я отчаянно хотел испытывать его в клубе, который мог бросить вызов всему. У меня были предложения от нескольких клубов, но я все ждал и ждал звонка из Юнайтед. Однажды в отпуске мне позвонил сэр Алекс".

"В тот день я уехал из отпуска, мне не терпелось встретиться с ним. Я не мог дождаться, чтобы подписать контракт, и, самое главное, я не мог дождаться, чтобы начать. Был только один клуб, в котором я хотел продолжить свой путь в игре".

"Надеть эту футболку хотя бы раз, носить эту эмблему и представлять всех, кто с ней связан, было честью".

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"Я хотел бы играть больше. Хотел бы я дать больше многим командам, с которыми я играл. Я скажу, от всего сердца, я сделал все, что мог. Я сделал все, о чем меня просил медицинский штаб".

"Я сделал все возможное в стремлении осуществить свою мечту и представлять Манчестер Юнайтед на поле. Я провел несколько трудных дней вдали от семьи, реабилитируясь и восстанавливаясь вдали от всех, восстанавливая силы вдали от тренировочного поля, на которое я отчаянно хотел вернуться".

"Я уже говорил, что мне было трудно даже разговаривать с товарищами по команде, мне было больно, что я не мог им помочь. Мне было больно, что моя семья не могла видеть меня в дни матчей, ты чувствуешь, что подводишь людей".

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"Иногда в жизни случаются вещи, которые нам не нравятся, но мы должны научиться принимать это и быть спокойными, что мы сделали все возможное, чтобы преодолеть трудности. В вашей карьере и жизни это все, что вы действительно можете сделать".

"Дорога может быть ухабистой и сбить вас с пути. Речь идет о том, чтобы вставать после неудач и продолжать идти вперед. Это урок, который я буду использовать в своих следующих задачах, несмотря ни на что".

"Я жил мечтой в самом большом клубе в мире. Я играл за Англию на крупных турнирах. В Юнайтед я выигрывал трофеи, становился чемпионом Премьер-лиги под руководством сэра Алекса, в его последнем сезоне".

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"Сейчас не время грустить. Для меня и моей семьи пришло время оглянуться назад и порадоваться тому, что мне удалось воплотить мечту в Юнайтед. Я всегда могу сказать своей семье и друзьям, что немногим доводится играть за этот клуб, всегда быть в его истории и иметь возможность оглянуться назад с такими счастливыми воспоминаниями".

"Я желаю Эрику тен Хагу и его штабу, всем игрокам удачи в будущем. Он что-то здесь строит, и я буду наблюдать, поддерживать и надеяться больше, чем кто-либо, что он сможет продолжить прогресс, который мы все уже видим".

"Я хочу сказать спасибо всем, кто помогал мне в Манчестер Юнайтед, где я обрел друзей на всю жизнь".

"Но больше всего спасибо моей семье, которая была со мной во всем. Самая большая благодарность моей жене и двум красивым девочкам, я не могу выразить словами ту поддержку, которую вы мне оказали. Мы держались вместе, и я не могу дождаться, чтобы увидеть, что нас ждет в будущем".

Последний раз Фил Джонс появлялся на футбольном поле в прошлом сезоне, 2 мая 2022 года в матче против Брентфорда (3:0), выйдя на замену на 15 минут.