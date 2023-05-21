Вице-президент Барселоны высказался о возможном возвращении Месси

Аргентинец близок к тому, чтобы вновь выступать за каталонский клуб.

Вице-президент Барселоны Рафа Юсте надеется, что нападающий ПСЖ Лионель Месси вернется в клуб.

"Фанаты скандируют его имя, да, и каждый раз, когда я говорю, я попадаю в беду.

Я хочу, чтобы он вернулся, это правда. Потому что я куле и из-за того, что он дал этому клубу. Он прошел через нашу академию, он начинал здесь, а у чудесных историй должен быть счастливый конец.

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Он ушел, и это все еще влияет на меня. Но я думаю, что если все пройдет хорошо – хотя это зависит от него, я надеюсь, что он решит вернуться, – мы все будем очень счастливы", – сказал Юсте в интервью DAZN.

Напомним, летом 2021 года Месси присоединился к ПСЖ в качестве свободного агента, подписав двухлетний контракт. До конца контракта аргентинца осталось всего два месяца.