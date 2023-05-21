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Специя Коваленко благодаря ничье с Лечче выбила из Серии А Кремонезе

Клуб украинца продолжает борьбу за место в элитном дивизионе.
Сегодня, 16:20
Лечче - Специя / Getty Images
Лечче - Специя / Getty Images

В воскресенье, 21 мая, состоялся матч чемпионата Италии между Лечче и Специей. Игра завершилась вничью со счетом 0:0.

За 90 минут команды не выявили межу собой сильнейшего, сыграв друг для друга на руку, так как для обоих клубов необходимы очки, чтобы остаться в Серии А.

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Данная ничья точно не пошла на пользу Кремонезе, который официально покинул высший элитный дивизион.

На счету команды всего 24 очка после 36 матчах, а также 19-я строчка в турнирной таблице. Клуб потерял шансы на сохранение места в высшем итальянском дивизионе.

Напомним, ранее Серию А покинула Сампдория, заняв 20-ю строчку с 18-ю набранными очками.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кремонезе Серия А Лечче Специя

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