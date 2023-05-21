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Челси выразил заинтересованность в покупке форварда Ювентуса

Душан Влахович может перебраться в стан лондонского клуба.
Сегодня, 17:45
Душан Влахович / Getty Images
Душан Влахович / Getty Images

Лондонский Челси намерен усилить линию атаки топовым центрфорвардом.

Как стало известно ESPN, одним из кадидатов на усиление проблемной позиции является Душан Влахович.

По информации источника, "синие" уже ведут переговоры с Ювентусом о приобретении серба. Лондонцы готовы купить нападающего за 80 млн евро.

Сам футболист также не против перебраться в стан столичного клуба. Стоит отметить, что интерес к Влаховичу со стороны Челси также подтвержден представителем игрока.

Напомним, что ранее сообщалось, что Челси заинтересован в подписании одного из лучших бомбардиров АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Душан Влахович

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