Конец слухам: Определилась судьба Киммиха в Баварии

Опорный хавбек Баварии Йозуа Киммих определился со своим будущим. Об этом сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Немец не собирается уходить из стана мюнхенцев. Футболист сосредоточен на выступлениях за родную команду.

Отметим, Барселона еще не связывалась с игроком. У Киммиха нет агента, переговоры о продлении контракта с Баварией он вел сам.

Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне на счету 28-летнего немца пять голов и шесть ассистов в 32 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Барселона согласовала контракт с хавбеком Вулверхэмптона.