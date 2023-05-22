Ювентус назвал условие, при котором продаст своего форварда в Баварию

Бавария намерена летом подписать форварда Ювентуса Душана Влаховича. Об этом сообщает издание Sky Sport.

Мюнхенский клуб заинтересован в приобретении 23-летнего серба. Ювентус будет ждать достойное предложение по своему футболисту.

Отметим, туринцы рассмотрят вариант с продажей Влаховича лишь при условии, если найдут ему подходящую замену.

В текущем сезоне на счету серба 10 голов и 2 ассиста в 26 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Челси выразил заинтересованность в покупке форварда Ювентуса.