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Ювентус назвал условие, при котором продаст своего форварда в Баварию

Итальянский коллектив готов расстаться с Влаховичем.
Сегодня, 13:21
Душан Влахович / Getty Images
Душан Влахович / Getty Images

Бавария намерена летом подписать форварда Ювентуса Душана Влаховича. Об этом сообщает издание Sky Sport.

Мюнхенский клуб заинтересован в приобретении 23-летнего серба. Ювентус будет ждать достойное предложение по своему футболисту.

Отметим, туринцы рассмотрят вариант с продажей Влаховича лишь при условии, если найдут ему подходящую замену.

В текущем сезоне на счету серба 10 голов и 2 ассиста в 26 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Челси выразил заинтересованность в покупке форварда Ювентуса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария ювентус Душан Влахович

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