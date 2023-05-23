iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Моуриньо прокомментировал снятие очков с Ювентуса

Португальский специлист искренне сочувствует конкурентам.
Сегодня, 09:57
Жозе Моуриньо / Getty Images
Жозе Моуриньо / Getty Images

Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо прокомментировал снятие очков с Ювентуса, которые в результате этого стали прямым конкурентом римлян в борьбе за еврокубки.

Напомним, накануне прокуратура Италии лишила "старую синьору" десяти очков за фиктивный прирост капитала. В результате команда Массимо Аллегри опустилась на седьмую строчку, отставая от Ромы и зоны еврокубков на одно очко за два тура до окончания чемпионата.

Несмотря на то, что теперь Ювентус может лишить Рому еврокубкового сезона, Муориньо признался, что ему жаль конкурента, ведь это вина людей вне футбольного поля.

"Мне жаль Макса Аллегри, жаль его футболистов. Это очень странное решение - отобрать у них очки за несколько туров до конца чемпионата. Весь сезон спортсмены выкладывались на поле, но это у них просто отобрали.

Мне жаль профессионалов, которые работают, так же как я, потому что они расплачиваются за ошибки, допущенные директорами и клубом", - заявил португалец.

Напомним, что после снятия очков Ювентус в тот же вечер сенсационно уступил Эмполи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома ювентус Жозе Моуриньо

Статьи по теме

Аллегри: Покинуть Ювентус сейчас было бы трусостью Аллегри: Покинуть Ювентус сейчас было бы трусостью
Ювентус отреагировал на снятие очков с клуба Ювентус отреагировал на снятие очков с клуба
Никогда такого не было и вот опять: Ювентус оштрафовали снятием очков Никогда такого не было и вот опять: Ювентус оштрафовали снятием очков
Моуринью поздравил русского теннисиста с победой на турнире в Риме Моуринью поздравил русского теннисиста с победой на турнире в Риме
Помочь журналистам

Видео

Эмполи - Ювентус 4:1 видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии
Эмполи - Ювентус 4:1 видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина обновила личный рекорд и стала первой ракеткой Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Украина11:09
Заря выкупит контракт своего забивного легионера
НХЛ10:52
Плей-офф НХЛ: расписание и результаты матчей
Бокс10:38
Рой Джонс объяснил, почему Ломаченко проиграл Хэйни
Европа10:35
МЮ не ведет никаких переговоров по трансферу Неймара - источник
НБА10:13
Плей-офф НБА: Денвер выбил Лейкерс, Хит в третий раз переиграл Бостон
Европа10:05
Талантлив на поле - талантлив на кухне: Холанд приготовил блюдо для вечеринки Манчестер Сити
Европа09:57
Моуриньо прокомментировал снятие очков с Ювентуса
Бокс09:30
Ломаченко сделал первое заявление после поражения от Хэйни
Европа09:25
В Испании уволили арбитра VAR, который не показал главному судье фол на Винисиусе
Европа09:05
Футбол сегодня: матч Цыганкова, игра Барселоны и молодежный чемпионат мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK