Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо прокомментировал снятие очков с Ювентуса, которые в результате этого стали прямым конкурентом римлян в борьбе за еврокубки.

Напомним, накануне прокуратура Италии лишила "старую синьору" десяти очков за фиктивный прирост капитала. В результате команда Массимо Аллегри опустилась на седьмую строчку, отставая от Ромы и зоны еврокубков на одно очко за два тура до окончания чемпионата.

Несмотря на то, что теперь Ювентус может лишить Рому еврокубкового сезона, Муориньо признался, что ему жаль конкурента, ведь это вина людей вне футбольного поля.

"Мне жаль Макса Аллегри, жаль его футболистов. Это очень странное решение - отобрать у них очки за несколько туров до конца чемпионата. Весь сезон спортсмены выкладывались на поле, но это у них просто отобрали.

Мне жаль профессионалов, которые работают, так же как я, потому что они расплачиваются за ошибки, допущенные директорами и клубом", - заявил португалец.

Напомним, что после снятия очков Ювентус в тот же вечер сенсационно уступил Эмполи.