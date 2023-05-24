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Месси прокомментировал уход Альбы из Барселоны

Аргентинец отметил невероятное взаимопонимание на поле с бывшим одноклубником.
Сегодня, 21:21
Альба и Месси / Getty Images
Альба и Месси / Getty Images

Нападающий ПСЖ Лионель Месси опубликовал в соцсетях прощальное сообщение в адрес защитника Жорди Альбы.

"Ты был больше, чем просто партнером по команде, настоящим единомышленником на поле... И как приятно иметь возможность наслаждаться тем, как хорошо мы ладим друг с другом лично.

Ты уже знаешь, что я всегда желаю тебе всего наилучшего, а также твоей семье, желаю, чтобы новый этап продолжал приносить тебе много успехов и радостей.

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Спасибо тебе за все, Жорди. Крепко обнимаю", – написал Месси в инстаграме.

Напомним, Барселона объявила об уходе защитника Жорди Альбы. С игроком будет расторгнут действующий контракт, который истекал в 2024 году.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Лионель Месси Жорди Альба

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