Месси прокомментировал уход Альбы из Барселоны

Нападающий ПСЖ Лионель Месси опубликовал в соцсетях прощальное сообщение в адрес защитника Жорди Альбы.

"Ты был больше, чем просто партнером по команде, настоящим единомышленником на поле... И как приятно иметь возможность наслаждаться тем, как хорошо мы ладим друг с другом лично.

Ты уже знаешь, что я всегда желаю тебе всего наилучшего, а также твоей семье, желаю, чтобы новый этап продолжал приносить тебе много успехов и радостей.

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Спасибо тебе за все, Жорди. Крепко обнимаю", – написал Месси в инстаграме.

Напомним, Барселона объявила об уходе защитника Жорди Альбы. С игроком будет расторгнут действующий контракт, который истекал в 2024 году.