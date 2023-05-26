Боруссия Дортмунд презентовала новую домашнюю форму
"Шмели" обновились перед возможным чемпионством.
Боруссия Дортмунд официально презентовала новую форму на сезон-2023/24.
Интересен тот факт, что данная экипировка выполнена по дизайну фаната, который выиграл конкурс среди 15 тысяч дизайнов из более чем 100 стран.
Форма выполнена в традиционных цветах клуба, а сама футболка разделена на желтый и черный, с изображением местной достопримечательности.
⬛️ Dortmund Original 🟨— Borussia Dortmund (@BVB) May 26, 2023
RT for Karim Adeyemi 🫵🧿🤏 pic.twitter.com/EfuWqXEriT— Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 26, 2023
Ранее сообщалось, что Атлетико предложили подписать одного из лидеров Боруссии Дортмунд.