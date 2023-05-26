Боруссия Дортмунд презентовала новую домашнюю форму

Боруссия Дортмунд официально презентовала новую форму на сезон-2023/24.

Интересен тот факт, что данная экипировка выполнена по дизайну фаната, который выиграл конкурс среди 15 тысяч дизайнов из более чем 100 стран.

Форма выполнена в традиционных цветах клуба, а сама футболка разделена на желтый и черный, с изображением местной достопримечательности.

⬛️ Dortmund Original 🟨 — Borussia Dortmund (@BVB) May 26, 2023

RT for Karim Adeyemi 🫵🧿🤏 pic.twitter.com/EfuWqXEriT — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 26, 2023

Ранее сообщалось, что Атлетико предложили подписать одного из лидеров Боруссии Дортмунд.