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Боруссия Дортмунд презентовала новую домашнюю форму

"Шмели" обновились перед возможным чемпионством.
Сегодня, 19:45
Боруссия Дортмунд / bvb.de
Боруссия Дортмунд / bvb.de

Боруссия Дортмунд официально презентовала новую форму на сезон-2023/24.

Интересен тот факт, что данная экипировка выполнена по дизайну фаната, который выиграл конкурс среди 15 тысяч дизайнов из более чем 100 стран.

Форма выполнена в традиционных цветах клуба, а сама футболка разделена на желтый и черный, с изображением местной достопримечательности.

Ранее сообщалось, что Атлетико предложили подписать одного из лидеров Боруссии Дортмунд.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: форма Боруссия Дортмунд

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