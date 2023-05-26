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Тухель назвал формулу успеха для Баварии

Однако перед этим немец раскритиковал результаты команды.
Вчера, 23:19
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Главный тренер Баварии Томас Тухель прокомментировал последние результаты клуба.

"Мы недовольны результатами. Наша задача – играть в более доминирующий футбол, быстрее и свободнее, более безупречно.

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На данный момент нам это не удается. Мы недовольны ни результатами, ни тем, как играем. Не перестанем работать над этим", – сказал Тухель в интервью Bayern & Germany.

Напомним, перед последним туром в чемпионате Германии Бавария занимает второе место, отставая от Боруссии Дортмунд на два балла.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Томас Тухель Бавария Мюнхен

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