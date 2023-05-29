iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-игрок Шахтера потролил футболиста Порту после выигранного чемпионата Португалии

Нерес оставил для соперника несколько посланий.
Сегодня, 17:27
Давид Нерес / Getty Images
Давид Нерес / Getty Images

Бенфика на днях стала чемпионом Португалии, обыграв в финальном туре Санта-Клару (3:0).

Во время празднования завоеванного трофея вингер "орлов" Давид Нерес решил оставить послание для принципиального соперника Порту в соцсетях.

"Где улыбка?" - написал бразилец под одним из постов.

На это ему ответил хавбек "драконов" Отавио: "Выиграл два раза и один раз сыграл вничью со мной, у нас равные титулы".

Вероятно, данный ответ не сильно понравился Нересу, ввиду чего он постоянно пытался задеть оппонента во время чемпионского празднования, отмечая его во время онлайн-трансляции.

Ранее сообщалось, что Мудрик после матча обратился к оператору со странной просьбой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика порту давид нерес

Статьи по теме

Бенфика - чемпион Португалии сезона-2022/23 Бенфика - чемпион Португалии сезона-2022/23
Манчестер Юнайтед готов выложить солидную сумму за форварда Бенфики Манчестер Юнайтед готов выложить солидную сумму за форварда Бенфики
Интер - Бенфика 3:3 Видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов Интер - Бенфика 3:3 Видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Миланскому дерби быть: Интер не позволил Бенфике отыграться в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов Миланскому дерби быть: Интер не позволил Бенфике отыграться в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Милан 0:1 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Италии
Ювентус - Милан 0:1 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулся в ТОП-200
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа21:19
Тухель хочет видеть в Баварии хавбека Вест Хэма
Европа20:57
Один из ключевых игроков Барселоны определился со своим будущим
Украина20:53
Новичок УПЛ подписал участника чемпионата мира U-20
ММА20:30
Бои без правил: расписание боев и турниров
Бокс20:20
Бокс: расписание боев
Европа20:14
Ювентус рассматривает наставника Малиновского в качестве замены Аллегри
Европа19:52
Неймар переходит в Ман Сити? Гвардиола интересовался состоянием бразильца
Другие страны19:36
Бразильские клубы попробуют вернуть вингера Шахтера на родину
Европа19:22
Спаллетти прокомментировал свой уход из Наполи
Теннис19:10
Украинцы на Ролан Гаррос-2023: Ястремская выбывает, Свитолина сыграет с австралийкой во втором раунде
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK