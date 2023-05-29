Экс-игрок Шахтера потролил футболиста Порту после выигранного чемпионата Португалии

Нерес оставил для соперника несколько посланий.

Бенфика на днях стала чемпионом Португалии, обыграв в финальном туре Санта-Клару (3:0).

Во время празднования завоеванного трофея вингер "орлов" Давид Нерес решил оставить послание для принципиального соперника Порту в соцсетях.

"Где улыбка?" - написал бразилец под одним из постов.

На это ему ответил хавбек "драконов" Отавио: "Выиграл два раза и один раз сыграл вничью со мной, у нас равные титулы".

Вероятно, данный ответ не сильно понравился Нересу, ввиду чего он постоянно пытался задеть оппонента во время чемпионского празднования, отмечая его во время онлайн-трансляции.

Ранее сообщалось, что Мудрик после матча обратился к оператору со странной просьбой.