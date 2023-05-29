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Хави - о Месси: Барселона пережила потерю лучшего игрока в истории и побеждает

Испанец ждет в клубе бывшего товарища по команде.
Вчера, 22:16
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Главный тренер Барселоны Хави высказался о потенциальном возвращении нападающего Лионеля Месси в клуб.

"У нас не такая талантливая команда, как в 2010 году, скажем. Так что нам даст Месси? Он даст нам свой талант, поможет с последними передачами, со стандартными положениями, голами. Он оказывает решающее влияние на финальной трети поля.

Вот почему, учитывая то, как хочу играть я и наш штаб, я не сомневаюсь в том, что он многое нам даст. Но все зависит от него. Именно Лео сейчас будет принимать решение.

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Мы с ним общаемся. Да, мы действительно уже побеждали в эпоху после Месси, и это невероятное достижение, которое, возможно, не ценят должным образом. Но мы, болельщики Барселоны, были напуганы, когда Лео уходил: что же будет дальше?

Ну, Барселона пережила его уход, мы удачно перестроились, и победа в чемпионате и Суперкубке Испании – невероятное достижение для команды, оставшейся без лучшего игрока в ее истории и в истории мирового футбола", – сказал Хави в интервью Diario Sport.

В текущем сезоне на счету 35-летнего аргентинца 16 голов и 16 ассистов в 31 матче Лиги 1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави Лионель Месси

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