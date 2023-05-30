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Моуринью рассказал, кому подарит победу Ромы в Лиге Европы

"Особенный" решил уважить фанатов римского клуба.
Сегодня, 00:54
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью высказался перед финалом Лиги Европы против Севильи.

"Рим – это город футбола, тут есть чувство принадлежности к чему-то большему.

Я не думаю о том, что было раньше. Мой секрет, моя философия – смотреть вперед. Этот финал – новый финал.

На этом этапе карьеры я думаю не о личных победах, а том, чтобы сделать подарок болельщикам Ромы.

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Люди, возможно, думают, что я старше, чем на самом деле, поскольку я давно в футболе и уже с седыми волосами, но я не настолько стар, чтобы замкнуть круг. Вы еще долгое время будете меня видеть.

В футболе важнее всего отношения между людьми. Я говорю футболистам, что они всегда должны отдавать все силы. По этой причине болельщики нас уважают и сопереживают. Мы усердно работаем каждый день, творя историю. Два еврокубковых финала подряд – такое по силам лишь большим клубам, и даже они зачастую не добиваются успеха. И для нас очень важно преуспеть", – сказал Моуринью в интервью Sky Sport Italia.

Напомним, в среду, 31 мая, состоится финал Лиги Европы, в котором сыграют Севилья и Рома. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы Рома Жозе Моуринью

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