Роналду вызван в сборную Португалии на ближайшие матчи отбора к ЧЕ-2024

Форвард получает шанс играть за национальную команду несмотря на свой уезд из Европы.

Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес определился с заявкой на июнськие матчи отбора к ЧЕ-2024.

Испанец вызвал на матч 23 футболистов, среди которых оказался Криштиану Роналду.

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Заявка сборной Португалии на матчи против Боснии и Герцеговины и Исландии

Вратари: Диогу Кошта (Порту), Жозе Са (Вулверхэмптон), Руй Патрисиу (Рома).

Защитники: Анитониу Силва (Бенфика), Данилу Перейра (ПСЖ), Диогу Далот (Манчестер Юнайтед), Гонсалу Инасиу (Спортинг), Жоау Канселу (Бавария), Нелсон Семеду (Вулверхэмптон), Пепе (Порту), Рафаэл Геррейру (Боруссия Дортмунд), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Тоте Гомеш (Вулверхэмптон).

Полузащитники: Бернарду Силва (Манчестер Сити), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Жоау Пальинья (Фулхэм), Отавио (Порту), Рикарду Орта (Брага), Рубен Невеш (Вулверхэмптон), Витинья (ПСЖ).

Нападающие: Криштиану Роналду (Ан-Наср), Диогу Жота (Ливерпуль), Гонсалу Рамуш (Бенфика), Жоау Феликс (Челси), Рафаэл Леау (Милан).

Португалия сыграет с Боснией и Герцеговиной 17 июня, а с Исландией 20 июня.