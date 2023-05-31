Ливерпуль отказался продавать своего хавбека в РБ Лейпциг
Карвалью останется в стане мерсисайдцев.
Ливерпуль отказался от продажи своего хавбека Фабиу Карвалью в РБ Лейпциг. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Мерсисайдцы против прямой продажи 20-летнего португальца, однако готовы рассмотреть сделку с обратным выкупом или аренду.
Сам футболист готов летом сменить команду, чтобы получить больше игрового времени на поле.
В уже минувшем сезоне АПЛ Карвалью отличился двумя голами в 13 матчах.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль намерен усилиться сыном легендарного футболиста.