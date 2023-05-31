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Ливерпуль отказался продавать своего хавбека в РБ Лейпциг

Карвалью останется в стане мерсисайдцев.
Сегодня, 11:51
Фабиу Карвалью / Getty Images
Фабиу Карвалью / Getty Images

Ливерпуль отказался от продажи своего хавбека Фабиу Карвалью в РБ Лейпциг. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Мерсисайдцы против прямой продажи 20-летнего португальца, однако готовы рассмотреть сделку с обратным выкупом или аренду.

Сам футболист готов летом сменить команду, чтобы получить больше игрового времени на поле.

В уже минувшем сезоне АПЛ Карвалью отличился двумя голами в 13 матчах.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль намерен усилиться сыном легендарного футболиста.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль РБ Лейпциг Фабиу Карвалью

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