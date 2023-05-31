Бавария готова расстаться летом со своим защитником

Защитник Баварии Бенжамен Павар задумывается над уходом из клуба. Об этом сообщает издание L’Équipe.

27-летний француз, который решил не продлевать контракт готов остаться в Баварии до окончания срока нынешнего соглашения и уйти бесплатно в следующем году.

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Данное решение вызвано тем, что мюнхенцы хотят продать своего игрока лишь по завышенной цене, ввиду чего отпугнут потенциальных покупателей.

Напомним, на Павара претендуют Манчестер Юнайтед, Интер и Барселона.

В уже минувшем сезоне на счету француза четыре гола и один ассист в 30 матчах Бундеслиги.