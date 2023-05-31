Вице-президент кипрского клуба озвучил решение о будущем Безуса

Контракт украинского полузащитника с Омонией рассчитан еще на год.

Вице-президент кипрской Омонии Димитрис Григори высказался по поводу будущего в команде украинского полузащитника Романа Безуса.

По его словам, в кипрском клубе рассчитывают на 32-летнего футболиста в следующем сезоне.

"У него еще год контракта. Вы видели матч против АЕЛа, когда он вышел и повел команду за собой. Он очень чуткий человек и все время помогает Украине, помогает чем может. Во всех матчах Роман выходит на поле со страстью. Наверное, здесь есть и заслуга тренера", - цитирует Григори 24sports.com.cy.

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Напомним, что Безус пополнил состав Омонии летом прошлого года. В нынешнем сезоне полузащитник провел в составе кипрской команды во всех турнирах 36 матчей, забив четыре гола и отдав четыре результативные передачи. Также украинец стал обладателем Кубка Кипра.

Ранее сообщалось, что в Омонии также определились с судьбой арендованного у Динамо нападающего Артема Беседина.