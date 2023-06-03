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Тухель недоволен игровыми качествами защитников Баварии

Немец ждет приобретения центрбека с отличным первым пасом, который будет начинать атаки команды.
Сегодня, 11:59
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Лето началось, а это значит, что клубы вовсю работают над трансферами.

Этого же хочет от своей команды главный тренер Баварии Томас Тухель. Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста SPORT1 Керри Хау, немецкий специалист недоволен игровыми качествами имеющихся у него центрбеков.

По мнению Тухеля, они хорошо играют и достаточно агрессивны без мяча. Но ему нужен кто-то в центре обороны, кто сможет начинать атаки команды.

В связи с этим тренер хочет, чтобы мюнхенский клуб подписал центрального защитника с хорошим первым пасом.

Напомним, что Люка Эрнандес сообщил Баварии, что он не собирается подписывать новый контракт и хочет перейти в ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Томас Тухель Бавария Мюнхен

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