Хави - о Месси: Я бы очень хотел, чтобы он вернулся в Барселону

Главный тренер Барселоны Хави высказался о возможном возвращении нападающего Лионеля Месси в клуб.

"Приоритеты абсолютно ясны, я бы действительно хотел, чтобы Месси вернулся. Но сейчас, помимо Лео, другим приоритетом является полузащитник.

Читай также: Левандовски поделился мыслями о возвращении Месси в Барселону

Я жду, и я буду особенно рад, если бы он вернулся. Куда бы он ни шел, у него все шло хорошо, он мог бы помочь нам во многом, но это в большей степени его решение, и я приму любое развитие событий. Как куле, я бы очень хотел чтобы он вернулся", – сказал Хави в интервью Diario Sport.

Напомним, контракт 35-летнего аргентинца с ПСЖ истекает этим летом. Игрок покинет клуб в качестве свободного агента.