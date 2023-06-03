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Хави - о Месси: Я бы очень хотел, чтобы он вернулся в Барселону

Испанец хочет видеть в клубе бывшего партнера по команде.
Сегодня, 16:21
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Главный тренер Барселоны Хави высказался о возможном возвращении нападающего Лионеля Месси в клуб.

"Приоритеты абсолютно ясны, я бы действительно хотел, чтобы Месси вернулся. Но сейчас, помимо Лео, другим приоритетом является полузащитник.

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Я жду, и я буду особенно рад, если бы он вернулся. Куда бы он ни шел, у него все шло хорошо, он мог бы помочь нам во многом, но это в большей степени его решение, и я приму любое развитие событий. Как куле, я бы очень хотел чтобы он вернулся", – сказал Хави в интервью Diario Sport.

Напомним, контракт 35-летнего аргентинца с ПСЖ истекает этим летом. Игрок покинет клуб в качестве свободного агента.

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