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Левандовски поделился мыслями о возвращении Месси в Барселону

Поляк считает, что с аргентинцем ему будет легко сыграться.
Вчера, 23:12
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Форвард каталонской Барселоны Роберт Левандовски высказался о возможном возвращении в клуб Лео Месси.

Поляк заявил, что с легендой "сине-гранатовых" будет легко, ведь он может оказаться на любой позиции в любой момент матча.

"Вернется ли Месси? Посмотрим, надо подождать. Я надеюсь, что да. Возможно, через несколько дней появится более конкретная информация.

Я знаю, что с ним будет очень легко, потому что он способен сыграть на любой позиции в любой момент матча", - сказал Левандовски.

Напомним, ранее наставник ПСЖ заявил, что Месси покинет клуб, но руководство парижан опровергло это.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Лионель Месси Роберт Левандовски

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