Хави призвал руководство Барселоны купить новых игроков

Главный тренер Барселоны Хави призвал руководство клуба летом подрисать новых футболистов.

"Мы провели прекрасный сезон. Замечательный. Мы понимаем, что должны усилить состав, чтобы бороться на том уровне, на котором требуется, то есть бороться за все трофеи. Нам нужны футболисты высокого уровня. Мы многое выжали из этого состава.

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У нас был великолепный сезон. Эта неделя станет решающей с точки зрения дальнейшей возможности совершать маневры, с точки зрения сценария, в рамках которого мы будем работать над усилением. Я думаю, что мы должны заметно усилить состав", – сказал Хави в интервью Marca.

Напомним, за сезон-2022/23 "сине-гранатовые" смогли выиграть два трофея - Ла Лигу и Суперкубок Испании.