"Не отказывайся": Рамос дал совет Кейну относительно перехода в Реал

После того, как команду покинули Мариано Диас и Карим Бензема, мадридский Реал остался без номинальных центрфорвардов.

В связи с этим появилась информация, что "бланкос" намерены выкупить у Тоттенхэма контракт Харри Кейна.

Серхио Рамос, который ранее провел успешную карьеру в составе "королевского клуба", дал совет английскому форварду, как тому поступить в случае, если ему позвонят из Мадрида.

"Мой совет любому игроку: не отказывайтесь от возможности сыграть за Реал - это особенный клуб, который знает, как побеждать", - цитирует испанца Goal.

"У него (Кейна) невероятные физические данные. Вы не можете забить столько голов, как он, в Премьер-лиге, и вы не сможете играть так же с физической стороны футбола".

"Но также он может играть и с технической стороны футбола, и я не думаю, что он получает за это должное признание. Да, он отличный бомбардир, но он также и отличный футболист".

Ранее стало известно, сколько Тоттенхэм потребует от Реала, если испанский клуб захочет приобрести Харри Кейна.