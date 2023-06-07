Месси откажется от миллиардного предложения Аль-Хиляля из-за семьи

Аргентинец выбирает между возвращением в Барселону или переездом в США.

Ранее появилась информация, что Лионель Месси выбирает между двумя вариантами продолжения карьеры: возвращение в родную Барселону или новый вызов в лице Интер Майами из МЛС.

К удивлению некоторых, аргентинский форвард собирается отказать саудовскому Аль-Хилялю.

Как сообщает французское издание L`Equipe, Месси готов отказаться от миллиардного предложения, так как ни он, ни его жена не видят себя в Саудовской Аравии. Лионель и Антонелла не могут представить, как они переедут туда со своими тремя сыновьями.

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Таким образом, Месси рассматривает возможность подписать контракт с Интером, после чего американский клуб отдаст его в аренду на 6-12 месяцев в Басрелону, чтобы он смог как следует попрощаться с каталонцами.