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В Баварии определились с ценником на Павара

Француз обойдется клубам в небольшую сумму.
Вчера, 22:55
Бенжамен Павар / Getty Images
Бенжамен Павар / Getty Images

В Баварии определились с ценой на защитника Бенжамена Павера. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Мюнхенцы готовы отпустит француза, если получит предложение на 30-40 млн евро. Интерес к футболисту проявляют Реал, Барселона, также гранды Англии и Италии.

Напомним, контракт Павара с Баварией рассчитан до июня 2024 года. Игрок готов летом сменить команду.

В текущем сезоне на счету 27-летнего француза четыре гола и один ассист в 30 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что игрок Боруссии согласовал контракт с Баварией.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Бенжамен Павар

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