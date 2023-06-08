В Баварии определились с ценником на Павара

В Баварии определились с ценой на защитника Бенжамена Павера. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Мюнхенцы готовы отпустит француза, если получит предложение на 30-40 млн евро. Интерес к футболисту проявляют Реал, Барселона, также гранды Англии и Италии.

Напомним, контракт Павара с Баварией рассчитан до июня 2024 года. Игрок готов летом сменить команду.

В текущем сезоне на счету 27-летнего француза четыре гола и один ассист в 30 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что игрок Боруссии согласовал контракт с Баварией.