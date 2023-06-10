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"Есть ощущение, что все получится": Гвардиола высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов

Испанец уверен, что его команда наконец достигнет своей цели.
Сегодня, 14:42
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Рулевой Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился мыслями о предстоящем финале Лиги чемпионов против Интера.

По словам испанского специалиста, он и его команда уверены, что этот матч прервет грустную тенденцию и "горожане" наконец завоюют главный клубный трофей Европы, однако, они при этом не недооценивают соперника.

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"Мы прекрасно понимаем, насколько важен этот турнир. Мы полностью сосредоточены на том, что надо делать. Я посмотрел много матчей Интера, чтобы узнать об этой команде как можно лучше. Важно выложиться на максимум. Победит тот, кто лучше себя проявит.

Интер способен атаковать как по центру, так и по флангам. Сдерживать эту команду очень сложно. Если ввязаться с ними в игру один на один, они тебя уничтожат. Постараемся сыграть в обороне как можно лучше и в целом показать хорошую игру.

У меня есть ощущение, что у нас все получится. Такое же ощущение и у моих игроков, хотя они с большим уважением относятся к Интеру", - заявил наставник манкунианцев.

Напомним, поединок Манчестер Сити - Интер состоится сегодня, 10 июня, в 22:00 по Киеву. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Манчестер Сити Пеп Гвардиола Интер Милан

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