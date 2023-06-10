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Без Мудрика: Шахтер объявил претендентов на звание игрока сезона-2022/23

За победу в почетной номинации поборется 4 исполнителя.
Сегодня, 15:54
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Шахтер объявил список номинантов на звание лучшего игрока команды в сезоне-2022/23.

В число кандидатов на это звание не попал Михаил Мудрик, проведший в клубе первую часть сезона, отметившись 10 голами и 4 ассистами во всех турнирах.

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На награду претендует 4 футболиста, а именно Анатолий Трубин, Георгий Судаков, Тарас Степаненко и Артем Бондаренко.

На данный момент в голосовании лидирует с результатом в 35% лидирует Судаков. У ближайшего преследователя в лице Трубина 30% голосов. Отдать свой голос можно по ссылке.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Михаил Мудрик

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