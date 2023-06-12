Левандовски: Меня не волнует интерес со стороны клубов Саудовской Аравии

Этим летом многие известные футболисты могут переехать в Саудовскую Аравию.

По пути, по которому еще в январе пошел Криштиану Роналду, последовали Карим Бензема и Н`Голо Канте. Однако это не та перспектива, которая привлекает Роберта Левандовски.

"Я не думаю о предложении из Саудовской Аравии, потому что здесь не о чем думать. У меня другие приоритеты", - цитирует форварда Барселоны Фабрицио Романо.

"Я смотрю и вижу, что происходит[в Саудовской Аравии, но меня это не касается".

Напомним, что в Саудовской Аравии мог оказаться Лионель Месси, но аргентинец решил остановить свой выбор на предложении Интера Майами из МЛС.