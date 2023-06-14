Почеттино определился с основным голкипером в Челси
Аргентинский специалист не будет покупать нового стража ворот.
Новый главный тренер Челси Маурисио Почеттино определился с основным голкипером в клубе. Об этом сообщает издание Sky Sports.
Аргентинский специалист доволен работой Кепы Аррисабалаги. Наставник рассчитывает, что испанец будет первым вратарем Челси в следующем сезоне.
Отметим, "синие" готовы расстаться с Эдуаром Менди в случае хорошего предложения и желания игрока уйти. Если это произойдет, лондонцы займутся поиском нового резервного вратаря.
В минувшем сезоне на счету Кепы 29 матчей в рамках АПЛ, 8 из которых были отыграны на ноль.
Ранее сообщалось, что Челси хочет усилиться голкипером Интера.