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Почеттино определился с основным голкипером в Челси

Аргентинский специалист не будет покупать нового стража ворот.
Сегодня, 15:50
Кепа Аррисабалага / Getty Images
Кепа Аррисабалага / Getty Images

Новый главный тренер Челси Маурисио Почеттино определился с основным голкипером в клубе. Об этом сообщает издание Sky Sports.

Аргентинский специалист доволен работой Кепы Аррисабалаги. Наставник рассчитывает, что испанец будет первым вратарем Челси в следующем сезоне.

Отметим, "синие" готовы расстаться с Эдуаром Менди в случае хорошего предложения и желания игрока уйти. Если это произойдет, лондонцы займутся поиском нового резервного вратаря.

В минувшем сезоне на счету Кепы 29 матчей в рамках АПЛ, 8 из которых были отыграны на ноль.

Ранее сообщалось, что Челси хочет усилиться голкипером Интера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Маурисио Почеттино Кепа Аррисабалага

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