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Спонсор Валенсии разорвал контракт с клубом из-за расистского скандала

Однако вся эта ситуация была лишь формальным поводом.
Сегодня, 21:35
Георгий Мамардашвили / Getty Images
Георгий Мамардашвили / Getty Images

Cazoo, спонсор испанской Валенсии, разорвал контракт с клубом из-за расистского скандала с Винисиусом.

Однако на самом деле американская компания просто воспользовалась предлогом, чтобы завершить сотрудничество с клубом.

Дело в том, что Cazoo решила выйти с европейского рынка, сосредоточившись лишь на Британии. Ранее у компании были контракты с Реал Сосьедадом, Лиллем, Марселем, Болоньей и Фрайбургом.

В итоге американцы потребовали прекращения контрактов, действующих после июня 2023 года. Валенсия стала одним из немногих клубов, кто отказался разрывать контракт.

Но через несколько дней после истории с Винисиусом клуб получил факс от юридической службы Cazoo, где была сказано, что расистский скандал нанес ущерб имиджу компании, и добавили, что рассматривают возможность подать в суд на клуб за нанесение ущерба имиджу. В итоге стороны договорились о расторжении контракта.

Ранее также стало известно, что Винисиус возглавить спецкомиссию ФИФА по борьбе с расизмом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия Винисиус Жуниор

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