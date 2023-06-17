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Экс-хавбек ПСЖ может возглавить парижский клуб

Тиагу Мотта может сменить место работы уже на следующей неделе.
Вчера, 21:59
Тиагу Мотта / Getty Images
Тиагу Мотта / Getty Images

Главный тренер Болоньи Тиагу Мотта готов возглавить ПСЖ, пишет Foot Mercato.

Специалист готов к переговорам и просто ждет, когда с ним свяжутся представители парижского клуба.

При этом руководство Болоньи уверено, что Мотта может покинуть клуб уже на следующей неделе, а потому активно ищут ему замену. Главный кандидат - Андреа Пирло.

Напомним, что Мотта выступал за французский клуб с 2012 по 2018 год, проведя 168 матчей в футболке ПСЖ.

Ранее стало известно, что в Реале определились с судьбой Андрея Лунина.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тиаго Мотта

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