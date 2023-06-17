Горетцка признался, что никогда не поедет доигрывать в Саудовскую Аравию

Хавбек бы просто выбрал клуб поскромнее.

Леон Горетцка заявил, что он никогда бы не стал переезжать в Саудовскую Аравию.

Хавбек Баварии, комментируя переход Карима Бензема и других звезд в саудовскую лигу, исключил свой переход к ним.

"Что я могу сказать? Финансовые ресурсы арабских стран огромны. Тот факт, что некоторые игроки переходят туда под конец карьеры, – это их решение.

Лично я точно могу исключить это. Я бы явно предпочел Бохум или Шальке", – сказал Горетцка в интервью Sport1.

Отметим, что Леон Горетцка - воспитанник Бохума, также провел пять сезонов в Шальке.

Ранее также стало известно, что Реал намерен арендовать возрастного форварда.