Экс-игрок Барселоны призвал изучать в школах историю жизни Месси

Бывший футболист Барселоны Габи Милито считает, что историю жизни экс-нападающего клуба Лионеля Месси должны рассказывать в школах.

"Месси – это пример настойчивости. Считаю, в начальной школе нужно ввести предмет о Лео Месси. Нужно рассказывать мальчикам историю его жизни, а также обо всем, что ему пришлось пережить и выстрадать, чтобы стать чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

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Время расставило все по своим местам. Теперь мы можем сказать, что все в порядке. Это пример для многих аргентинцев", – сказал Милито в интервью TNT Sports.

Напомним, Месси станет игроком Интер Майами. 35-летний аргентинец еще не подписал контракт с клубом, но уже стало известно, в каких условиях 35-летний футболист будет проживать вместе со своей семьей во Флориде.