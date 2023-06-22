Рэшфорд, Леброн и братья Беллингемы: Спортивные селебрити посетили показ Louis Vuitton в Париже

Ночь во Франции оказалась довольно жаркой.

На днях в столице Франции Париже в рамках Недели моды состоялся показ коллекции Louis Vuitton Весна/Лето 2024.

На данном мероприятии помимо мирных звезд эстрады и кино также присутствовали известные люди из мира спорта.

На многочисленных видео с показа засветились футболисты Маркус Рэшфорд, Поль Погба, Самуэль Умтити, братья Беллингемы, Марко Верратти и многие другие.

Также модный ивент посетили баскетболист Леброн Джеймс и гонщик Формулы-1 Пьер Гасли.

Ранее сообщалось, что Месси снова снялся для рекламы Louis Vuitton.