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Шотландский топ-клуб интересуется легионером Шахтера

Тете может оказаться в Селтике.
Сегодня, 16:25
Тете / Getty Images
Тете / Getty Images

Вингер донецкого Шахтера Тете может продолжить карьеру в чемпионате Шотландии.

Как сообщает издание The Celtic Express, бразилец попал в сферу интересов Селтика.

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В услугах Тете заинтересован новоиспеченный тренер Селтика Брендан Роджерс, видящий в нем замену Лиэлю Абаде, который может покинуть клуб. Финансовые детали неизвестны. 

Напомним, именно под руководством Роджерса Тете провел большую часть прошлого сезона в Лестере. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер тете

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