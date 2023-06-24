Шотландский топ-клуб интересуется легионером Шахтера

Тете может оказаться в Селтике.

Вингер донецкого Шахтера Тете может продолжить карьеру в чемпионате Шотландии.

Как сообщает издание The Celtic Express, бразилец попал в сферу интересов Селтика.

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В услугах Тете заинтересован новоиспеченный тренер Селтика Брендан Роджерс, видящий в нем замену Лиэлю Абаде, который может покинуть клуб. Финансовые детали неизвестны.

Напомним, именно под руководством Роджерса Тете провел большую часть прошлого сезона в Лестере.