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Форвард Атлетико может перейти в Интер

Мората попал в шорт-лист "нерадзурри".
Сегодня, 15:55
Альваро Мората / Getty Images
Альваро Мората / Getty Images

Интер задумался над подписанием форварда Атлетико Альваро Мораты. Об этом сообщает издание FC Inter News.

Испанец является альтернативой нападающему Челси Ромелу Лукаку. Лондонцы хотят продать своего игрока, однако итальянский клуб хочет лишь арендовать бельгийца.

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Если стороны не смогут договориться о трансфере, то Мората станет главной целью для Интера на рынке. Сумма сделки составит около 10 млн евро.

Напомним, действующий контракт 30-летнего испанца с Атлетико рассчитан до лета 2024 года.

В минувшем сезоне на счету форварда 13 голов и 2 ассиста в 36 матчах Ла Лиги.

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