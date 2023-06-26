Ливерпуль нацелился на одного из лучших форвардов прошлого сезона

Виктор Осимхен неожиданно может продолжить карьеру в Ливерпуле, пишет FFootball Italia.

Недавно представители клуба связались с агентом игрока Роберто Календой по поводу возможного трансфера его клиента.

При этом в Ливерпуле понимают, во-первых, что Виктор будет стоит более 100 млн евро, а во-вторых, приедтся выдержать огромную конкуренцию со стороны других клубов.

При этом Наполи также контактирует с Календой, неаполитанцы хотят заключить с Осимхеном долгосрочное соглашение, если все-таки не поступит достойное предложение.

Напомним, что Виктор Осимхен стал вторым самым подорожавшим игроком Серии А по данным Трансфермаркт.