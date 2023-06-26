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Футбол

Ливерпуль нацелился на одного из лучших форвардов прошлого сезона

"Красные" попробуют побороться за Виктора Осимхена.
Сегодня, 14:25
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Виктор Осимхен неожиданно может продолжить карьеру в Ливерпуле, пишет FFootball Italia.

Недавно представители клуба связались с агентом игрока Роберто Календой по поводу возможного трансфера его клиента. 

При этом в Ливерпуле понимают, во-первых, что Виктор будет стоит более 100 млн евро, а во-вторых, приедтся выдержать огромную конкуренцию со стороны других клубов.

При этом Наполи также контактирует с Календой, неаполитанцы хотят заключить с Осимхеном долгосрочное соглашение, если все-таки не поступит достойное предложение.

Напомним, что Виктор Осимхен стал вторым самым подорожавшим игроком Серии А по данным Трансфермаркт.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Виктор Осимхен

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