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Скандальный одноклубник Мудрика перейдет в команду Роналду

Хаким Зиеш сменит клубную прописку.
Сегодня, 17:59
Хаким Зиеш / Getty Images
Хаким Зиеш / Getty Images

Очередной футболист Челси переберется в чемпионат Саудовской Аравии. В этот раз речь идет о Хакиме Зиеше.

Как сообщает Фабрицио Романо, Ан-Наср согласовал все необходимые условия с игроком и с его клубом. Контракт будет подписан до 2026 года. Финансовые детали сделки и контракта марокканца не сообщаются.

Дело за малым, вингеру осталось пройти медицинский осмотр, и затем "всемирный клуб" наконец сможет объявить о трансфере официально. 

Напомним, что ранее в чемпионат Саудовской Аравии из стана "синих" перебрался Калиду Кулибали, который стал игроком Аль-Хиляля и Нголо Канте, который на правах свободного агента стал футболистом Аль-Иттихада. Также близок к уходу в Саудовскую Аравию голкипер команды Эдуар Менди.

Ранее сообщалось, что Зиеш провел выходные в российской федерации, побывав на матче местной Медиалиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Саудовская Аравия Хаким Зиеш

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