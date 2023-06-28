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Борнмут Забарного заинтересован в подписании финалиста Лиги Чемпионов

"Вишни" нацелились на Робина Госенса.
Сегодня, 11:10
Робин Госенс / Getty Images
Робин Госенс / Getty Images

Борнмут намерен усилить линию защиты финалистом Лиги Чемпионов.

Как сообщает Sky Italia, "вишни" включились в борьбу за Робина Госенса. Сумма потенциального трансфера составит около 20 млн евро.

Английский клуб пока выглядит аутсайдером в гонке, так как Унион Берлин, который также интересуется Госенсом уже согласовал с ним условия контракта. Однако, источник отмечает, что ситуация может быстро измениться.

В минувшем сезоне немец провел 49 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами.

Напомним, ранее сообщалось, что Борнмут подписал сына легендарного футболиста.

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