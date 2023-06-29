Зидан рассказал, с каким футболистом он хотел бы поработать

Экс-тренер Реала Зинедин Зидан заявил, что хотел бы тренировать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

"Мне нравится работать с молодыми игроками, но я больше тренер, чем педагог. С молодыми людьми нужно много терпения.

Это все здорово, но для меня самое важное – конкурировать и побеждать, будь то клуб или сборная Франции. Вот что мною движет.

Читай также: Зидан изъявил желание вернуться к тренерской деятельности

Если ты тренер и есть такой футболист, как Килиан Мбаппе, то, конечно, хочется с ним поработать. Многое может произойти. Однажды такое может случиться. Он хорошо играет за национальную команду.

Как бы там ни было, я восхищаюсь им. Он прекрасен и силен", – сказал француз в интервью L’Equipe.

Напомним, Зидан ушел из стана "сливочных" летом 2021 года. С тех пор специалист не работал ни в одной команде.