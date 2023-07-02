Мудрик выйдет в стартовом составе молодежной сборной Украины на матч против Франции

Определились имена футболистов, которые начнут четвертьфинал молодежного Евро-2023 с первых минут.

В воскресенье, 2 июля, в Клуже (Румыния) пройдет последний четвертьфинальный матч молодежного чемпионата Европы-2023, в котором встретятся Украина и Франция.

В стартовом составе "желто-синих" выйдет вингер Челси Михаил Мудрик, не сыгравший на турнире ни единой минуты из-за травмы ноги, полученной еще в расположении национальной сборной.

Также в основу вернулись все игроки, не выходившие с первых минут в матче против Испании (2:2).

Франция U-21: Шевалье - Калулу, Симакан, Люкеба, Нкунку - Ле Фе, Какере, Тюрам - Барколя, Гуири, Шерки.

Запасные: Мелье, Саич, Баич, Адли, Баде, Вахи, Диаките, Жандре, Калимуэндо, Ляруси, Шотар.

Украина U-21: Трубин - Сыч, Батагов, Таловеров, Вивчаренко - Бражко, Бондаренко, Судаков - Кащук, Крыськив, Мудрик.

Запасные: Нещерет, Фесюн, Брагару, Вьюнник, Желизко, Лях, Назаренко, Очеретько, Салюк, Сирота, Сикан.

Напомним, что на ISPORT доступна онлайн-трансляция матча Франция U-21 - Украина U-21.

Стартовый свисток поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.